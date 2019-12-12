Стала відома дата виходу продовження "Матриці"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кіностудія Warner Bros. назвала дату виходу четвертої частини фільму "Матриця". Прем'єра запланована на 21 травня 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
У ролях будуть ті ж актори Кіану Рівз (Нео) і Керрі-Енн Мосс (Трініті), режисером буде Лана Вачовскі.
У фільмі також зіграють Яхья Абдул-Матін II ("Аквамен", "Хранителі"), Джессіка Хенвік ("Зоряні війни: пробудження сили") і Ніл Патрік Харріс ("Зникла", "Зоряний десант").
Нагадаємо, 21 серпня глава Warner Bros. Тобі Еммеріх анонсував продовження "Матриці". Перший фільм трилогії вийшов в 1999 році, другий і третій епізоди ("Матриця: перезавантаження" і "Матриця: революція") - в 2003 році.