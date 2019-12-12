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Стала відома дата виходу продовження "Матриці"

Стала відома дата виходу продовження "Матриці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кіностудія Warner Bros. назвала дату виходу четвертої частини фільму "Матриця". Прем'єра запланована на 21 травня 2021 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

У ролях будуть ті ж актори Кіану Рівз (Нео) і Керрі-Енн Мосс (Трініті), режисером буде Лана Вачовскі.

У фільмі також зіграють Яхья Абдул-Матін II ("Аквамен", "Хранителі"), Джессіка Хенвік ("Зоряні війни: пробудження сили") і Ніл Патрік Харріс ("Зникла", "Зоряний десант").

Нагадаємо, 21 серпня глава Warner Bros. Тобі Еммеріх анонсував продовження "Матриці". Перший фільм трилогії вийшов в 1999 році, другий і третій епізоди ("Матриця: перезавантаження" і "Матриця: революція") - в 2003 році.

Українські Національні Новини

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