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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106399 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107452 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Сталь" в третий раз подряд сыграла вничью во встрече УПЛ

"Сталь" в третий раз подряд сыграла вничью во встрече УПЛ

Киев  •  УНН

 • 8113 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. На “Оболонь-Арене” в присутствии 500 болельщиков состоялась игра номинальных хозяев “Стали” против львовских “Карпат”. Матч прошел в рамках 15 тура УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “зелено-белых”.

В первые 45 минут ни одна из команд ничем существенным похвастаться не смогла. Второй тайм ничего кардинально не изменил, но “Карпаты” должны были выходить вперед. Гуцуляк на фланге получил хорошую передачу от Тиссоне, пробросил мяч себе на ход и вырезал классную передачу на голову Гладкому. Форвард пробил в упор — каким-то чудом кипер Пеньков сумел среагировать, но мяч не зафиксировал. Добить “сферу” в ворота можно было только “рыбкой” — именно этот прием Гладкий и выполнил, после чего мяч попал в штангу.

Еще один неплохой момент создал новоиспеченный сборник Сергей Мякушко. Получив быстрого мяча, он выполнил разрезную передачу в свободную зону, куда врывался ди Франко. Аргентинец пробивал сходу, но удачно сыграл Пеньков, который срезал угол обстрела.

Финал матча был за гостями, поскольку “Сталь” подсела. “Карпаты” же бросили все силы на атаку, и добиться желаемого не смогли — 0: 0.

Примечательно, что для “Стали” это уже 3-я подряд ничья в УПЛ, а “львы” свели 8-й раз вничью поединок нынешнего сезона УПЛ.

Заметим, что в чемпионате “Карпаты” с 14 баллами на 9-м ступени. “Сталь” с 11 пунктами находится на последней строке.

Украинские Национальные Новости

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