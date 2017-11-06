"Сталь" в третий раз подряд сыграла вничью во встрече УПЛ

В первые 45 минут ни одна из команд ничем существенным похвастаться не смогла. Второй тайм ничего кардинально не изменил, но “Карпаты” должны были выходить вперед. Гуцуляк на фланге получил хорошую передачу от Тиссоне, пробросил мяч себе на ход и вырезал классную передачу на голову Гладкому. Форвард пробил в упор — каким-то чудом кипер Пеньков сумел среагировать, но мяч не зафиксировал. Добить “сферу” в ворота можно было только “рыбкой” — именно этот прием Гладкий и выполнил, после чего мяч попал в штангу.

Еще один неплохой момент создал новоиспеченный сборник Сергей Мякушко. Получив быстрого мяча, он выполнил разрезную передачу в свободную зону, куда врывался ди Франко. Аргентинец пробивал сходу, но удачно сыграл Пеньков, который срезал угол обстрела.

Финал матча был за гостями, поскольку “Сталь” подсела. “Карпаты” же бросили все силы на атаку, и добиться желаемого не смогли — 0: 0.

Примечательно, что для “Стали” это уже 3-я подряд ничья в УПЛ, а “львы” свели 8-й раз вничью поединок нынешнего сезона УПЛ.

Заметим, что в чемпионате “Карпаты” с 14 баллами на 9-м ступени. “Сталь” с 11 пунктами находится на последней строке.