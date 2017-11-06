"Сталь" втретє поспіль зіграла внічию в зустрічі УПЛ

У перші 45 хвилин жодна з команд нічим суттєвим похвалитися не змогла. Другий тайм нічого кардинально не змінив, але “Карпати” мали виходити вперед. Гуцуляк на фланзі отримав хорошу передачу від Тіссоне, прокинув м’яч собі на хід і вирізав класну передачу на голову Гладкому. Форвард пробивав в притул — якимось дивом кіпер Пеньков зумів зреагувати, але м’яча не зафіксував. Добити “сферу” у ворота можна було лише “рибкою” — саме цей прийом Гладкий і виконав, після чого м’яч потрапив у стійку.

Ще один непоганий момент створив новоспечений збірник Сергій Мякушко. Отримавши швидкого м’яча, він виконав розрізну передачу у вільну зону, куди вривався ді Франко. Аргентинець пробивав сходу, але вдало зіграв Пеньков, який зрізав кут обстрілу.

Фінал матчу був за гостями, оскільки “Сталь” підсіла. “Карпати” ж кинули всі сили на атаку, та добитися бажаного не змогли — 0:0.

Примітно, що для “Сталі” це вже 3-тя підряд нічия в УПЛ, натомість “леви” звели 8-й раз в нічию поєдинок нинішнього сезону УПЛ.

Зауважимо, що у чемпіонаті “Карпати” з 14 балами на 9-му щаблі. “Сталь” з 11 пунктами знаходиться на останньому рядку.