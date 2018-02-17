"Сталь" в игре с "Александрией" прервала 17-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В первом поединке игрового дня 20-го тура Украинской Премьер-лиги “Сталь” на киевской “Оболонь-Арене” принимала “Александрию”, передает УНН со ссылкой на сайт “Стали”.
На 9-й минуте “горожане” создали “пожар” в штрафной номинальных хозяев, но завершающий удар Поляруса не вышел. После этого эпизода гости создали приличное давление.
К середине тайма “сталевары” игру выровняли, мяч все чаще стал проявляться в окрестностях гостевой штрафной. Пиком оптимистического отрезка стал голевой шанс Задераки, однако капитан из дюжины метров пробил не так, как хотел и как умеет.
Второй тайм команды начали на встречных курсах, а первый по-настоящему голевой момент остался за гостями. Когда атака пошла вторым темпом, Грицук пробил слета, но и Пеньков по-гандбольному ногой перевел мяч на угловой. Хозяева ответили ударом под перекладину Кузика, голкипер был начеку.
Борьба выходила энергоемкой, а решающей могла стать любая мелочь. Команды в равной степени демонстрировали желание забить и выиграть. На 71-й минуте счет стал 1:0 после контратаки. Нуриев рванул по правому флангу и отдал чуть назад, где Копытов успел подработать мяч и пробить так, чтобы голкипер не успел сгруппироваться. Наставники команд тут же провели последние замены, но коренного перелома гости не добились. Зато Климчук на 76-й минуте лишил концовку игры любой интриги. Комбинацию удалось разыграть в три паса, а атакующий переиграл кипера один в один и поразил незащищенные ворота — 2:0.
Примечательно, что до этого матча “Сталь” не могла выиграть в Премьер-лиге 17 туров. В последний раз “сталевары” выигрывали у “Черноморца” еще во 2-м туре чемпионата.
Добавим также, “Сталь” набрала 15 очков и догнала “Карпаты” — 11 место. “Александрия” с 19-ю пунктами идет 8-й.