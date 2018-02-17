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"Сталь" у грі з "Олександрією" перервала 17-матчеву безвиграшну серію в УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У першому поєдинку ігрового дня 20-го туру Української Прем’єр-ліги “Сталь” на київській “Оболонь-арені” приймала “Олександрію”, передає УНН з посиланням на сайт “Сталі”.

На 9-й хвилині “городяни” створили “пожежу” у штрафному номінальних господарів, але завершальний удар у Поляруса не вийшов. Після цього епізоду гості створили пристойний тиск.

До середини тайму “сталевари” гру вирівняли, м’яч все частіше став виявлятися в околицях гостьової штрафної. Піком оптимістичного відрізку став гольовий шанс Задераки, проте капітан з дюжини метрів пробив не так, як хотів і як уміє.

Другий тайм команди почали на зустрічних курсах, а перший по-справжньому гольовий момент залишився за гостями. Коли атака пішла другим темпом, Грицук пробив зльоту, але і Пеньков по-гандбольному ногою перевів м’яч на кутовий. Господарі відповіли ударом під поперечину Кузика, голкіпер був напоготові.

Боротьба виходила енергоємною, а вирішальною могла стати будь-яка дрібниця. Команди в рівній мірі демонстрували бажання забити і виграти. На 71-й хвилині рахунок став 1:0 після контратаки. Нурієв рвонув по правому флангу і віддав трохи назад, де Копитов встиг підробити м’яч і пробити так, щоб голкіпер не встиг згрупуватися. Наставники команд тут же провели останні заміни, але корінного перелому гості не добилися. Натомість Клімчук на 76-й хвилині позбавив кінцівку гри будь-якої інтриги. Комбінацію вдалося розіграти в три паси, а атакуючий переграв кіпера один в один і вразив незахищені ворота — 2:0.

Примітно, що до цього матчу “Сталь” не могла виграти у Прем’єр-лізі 17 турів. Востаннє “сталевари” вигравали у “Чорноморця” ще у 2-му турі чемпіонату.

Додамо також, “Сталь” набрала 15 очок і наздогнала “Карпати” — 11 місце. “Олександрія” з 19-ма пунктами йде 8-ю.

 

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