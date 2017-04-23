"Сталь" в большинстве вырвала победу у "Звезды"

На 71 минуте состав "Зиркы" в меньшинстве оставил нападающий Адеринсола Эсеола за вторую полученную желтую карточку. Постепенно хозяева стали поджимать соперника и на 81-й минуте после довольно долгой атаки Леандро решился на удар из-за пределов штрафной, и мяч точно попал в дальнюю девятку - 1:0.

Заметим, что бразилец забил свой дебютный гол за "Сталь".

Таким образом, "Сталь" имеет 31 очко и занимает высокое 7-е место в Группе вылета. В "Зиркы" 26 пунктов - 9 место.

Как сообщал УНН, ФК "Ворскла" проиграла ФК "Днепр" .