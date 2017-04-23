"Сталь" в большинстве вырвала победу у "Звезды"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На стадионе "Метеор" футболисты "Стали" принимали кропивницкую "Зирку" в рамках поединка 26 тура украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайт "Стали".
На 71 минуте состав "Зиркы" в меньшинстве оставил нападающий Адеринсола Эсеола за вторую полученную желтую карточку. Постепенно хозяева стали поджимать соперника и на 81-й минуте после довольно долгой атаки Леандро решился на удар из-за пределов штрафной, и мяч точно попал в дальнюю девятку - 1:0.
Заметим, что бразилец забил свой дебютный гол за "Сталь".
Таким образом, "Сталь" имеет 31 очко и занимает высокое 7-е место в Группе вылета. В "Зиркы" 26 пунктов - 9 место.
Как сообщал УНН, ФК "Ворскла" проиграла ФК "Днепр" .