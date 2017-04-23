"Сталь" у більшості вирвала перемогу у "Зірки"

На 71 хвилині склад "Зірки" у меншості залишив нападник Адерінсола Есеола за другу отриману жовту картку. Поступово господарі стали підтискати суперника і на 81-й хвилині після досить довгої атаки Леандро зважився на удар з-за меж штрафного майданчика, і м'яч точно влучив у дальню дев'ятку - 1:0.

Зауважимо, що бразилець забив свій дебютний гол за "Сталь".

Таким чином, "Сталь" має 31 очко і посідає найвище 7-ме місце у Групі вильоту. У "Зірки" 26 пунктів – 9 місце.

Як повідомляв УНН, ФК “Ворскла” програла ФК “Дніпро”.