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"Сталь" у більшості вирвала перемогу у "Зірки"

"Сталь" у більшості вирвала перемогу у "Зірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На стадіоні "Метеор" футболісти "Сталі" приймали кропивницьку "Зірку" в рамках поєдинку 26 туру української Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт "Сталі".

На 71 хвилині склад "Зірки" у меншості залишив нападник Адерінсола Есеола за другу отриману жовту картку. Поступово господарі стали підтискати суперника і на 81-й хвилині після досить довгої атаки Леандро зважився на удар з-за меж штрафного майданчика, і м'яч точно влучив у дальню дев'ятку - 1:0.

Зауважимо, що бразилець забив свій дебютний гол за "Сталь".

Таким чином, "Сталь" має 31 очко і посідає найвище 7-ме місце у Групі вильоту. У "Зірки" 26 пунктів – 9 місце.

Як повідомляв УНН, ФК “Ворскла” програла ФК “Дніпро”.

 

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