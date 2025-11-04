Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Киев • УНН
В Украине наблюдается кадровый голод из-за мобилизации и миграции, при этом 60% работодателей испытывают кризис. Искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные процессы, но не может полностью заменить людей из-за непонимания контекста.
Агрессивная война россии против Украины, которая длится уже четвертый год, привела к мощному кадровому голоду в нашем государстве. Из-за мобилизации в ряды Сил обороны многих специалистов, большинство компаний испытывают нехватку сотрудников и вынуждены больше полагаться на силу технологий, в частности искусственный интеллект. Сможет ли искусственный интеллект помочь справиться с кадровым голодом - рассказываем в материале УНН.
Кадровый голод в Украине
По данным глобальной аналитической сети BDO, по состоянию на июль 2025 года примерно 5,6 миллиона украинцев остаются за границей, а чистый миграционный отток в 2025 году составил 200 тысяч человек. 60% работодателей сообщают о кадровом кризисе, причем самый острый дефицит наблюдается у квалифицированных работников (63%) и средних звеньев (35%), особенно в строительном секторе. Постоянная миграция и мобилизация в ряды ВСУ уменьшили доступную рабочую силу, а уровень безработицы прогнозируется на уровне 10,9% в 2025 году.
По данным BDO, существует выраженное несоответствие между предложением и спросом на рабочую силу. Хотя количество новых резюме выросло на 27,4% в годовом исчислении во 2 квартале 2025 года, количество новых вакансий выросло лишь на 5,4%. Большинство соискателей отдают предпочтение руководящим или административным должностям, тогда как работодатели ищут квалифицированных людей, водителей и младший медицинский персонал. Региональный дисбаланс сохраняется, кандидаты сосредоточены в более безопасных районах.
Усиленные атаки и разрушение инфраструктуры ограничили экономическую активность, при этом количество атак с воздуха и беспилотников выросло на 152% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года, что еще больше усложнило планирование и найм рабочей силы.
Манипуляции ИИ: чат-боты распространяют российскую дезинформацию о войне в Украине - исследование29.10.2025, 04:55 • 4761 просмотр
ИИ и кадровый голод в Украине
Искусственный интеллект уже помогает Украине частично смягчать последствия кадрового голода: автоматизация рутинных процессов, чат-боты для сервисных служб, инструменты для ускорения медицинской диагностики и телемедицины, аналитика для агросектора и логистики повышают производительность имеющихся команд и освобождают время специалистов для более сложных задач
Впрочем, аналитики Всемирного банка отмечают, что ИИ так и остается лишь инструментом, а не полноценной заменой людей. Его эффективность зависит от качества данных, локализации (украиноязычные модели), обучения кадров и четких правил относительно безопасности данных и ответственности.
В материалах статьи отмечается: для того, чтобы ИИ действительно стал "решением" проблемы кадрового дефицита, необходимы инвестиции в инфраструктуру, программы переподготовки, государственно-частное партнерство и адаптация регуляторного поля.
В итоге - ИИ может значительно облегчить нехватку кадров и повысить эффективность, но только при условии системного, ответственного внедрения и одновременных инвестиций в людей.
Европейский опыт, формирующий будущее ответственной игры в Украине: опыт SBC Summit Lisbon 202517.10.2025, 19:27 • 3548 просмотров
Главная проблема ИИ
Искусственный интеллект не разбирается в контенте. То есть, имеется в виду, что он не понимает контекст. Это как сравнить, что раньше были счеты, а потом изобрели калькулятор. Калькулятор дает людям возможность работать быстрее и эффективнее, чем когда были эти счеты. Был мобильный телефон, а стал смартфон, который дает больше возможностей, больше опций работать. Так и с искусственным интеллектом - это инструмент, а не человек
Он отметил, что с ИИ нельзя провести творческую работу, полноценно обсудить актуальные проблемы. Это обусловлено именно его неспособностью видеть всю полноту картины.
Попробуйте поговорить с ИИ о политике. Или о чем-то религиозном или философском. Или о поэзии. Он в этом не разбирается. Он будет давать сухие ответы, но не сможет дискутировать, поддерживать беседу. Потому что он не понимает контекста разговора, контекста принятия решений
Искусственный интеллект не сможет заменить человека, но он может помочь человеку стать более эффективным. Следовательно, в итоге можно сказать твердо - ИИ не стал спасением в условиях кадрового кризиса. Он просто не способен заменить человеческие кадры