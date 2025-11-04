Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине

Агрессивная война россии против Украины, которая длится уже четвертый год, привела к мощному кадровому голоду в нашем государстве. Из-за мобилизации в ряды Сил обороны многих специалистов, большинство компаний испытывают нехватку сотрудников и вынуждены больше полагаться на силу технологий, в частности искусственный интеллект. Сможет ли искусственный интеллект помочь справиться с кадровым голодом - рассказываем в материале УНН.

Кадровый голод в Украине

По данным глобальной аналитической сети BDO, по состоянию на июль 2025 года примерно 5,6 миллиона украинцев остаются за границей, а чистый миграционный отток в 2025 году составил 200 тысяч человек. 60% работодателей сообщают о кадровом кризисе, причем самый острый дефицит наблюдается у квалифицированных работников (63%) и средних звеньев (35%), особенно в строительном секторе. Постоянная миграция и мобилизация в ряды ВСУ уменьшили доступную рабочую силу, а уровень безработицы прогнозируется на уровне 10,9% в 2025 году.

По данным BDO, существует выраженное несоответствие между предложением и спросом на рабочую силу. Хотя количество новых резюме выросло на 27,4% в годовом исчислении во 2 квартале 2025 года, количество новых вакансий выросло лишь на 5,4%. Большинство соискателей отдают предпочтение руководящим или административным должностям, тогда как работодатели ищут квалифицированных людей, водителей и младший медицинский персонал. Региональный дисбаланс сохраняется, кандидаты сосредоточены в более безопасных районах.

Усиленные атаки и разрушение инфраструктуры ограничили экономическую активность, при этом количество атак с воздуха и беспилотников выросло на 152% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года, что еще больше усложнило планирование и найм рабочей силы.

ИИ и кадровый голод в Украине

Искусственный интеллект уже помогает Украине частично смягчать последствия кадрового голода: автоматизация рутинных процессов, чат-боты для сервисных служб, инструменты для ускорения медицинской диагностики и телемедицины, аналитика для агросектора и логистики повышают производительность имеющихся команд и освобождают время специалистов для более сложных задач - сообщается в аналитической статье Всемирного банка в Украине.

Впрочем, аналитики Всемирного банка отмечают, что ИИ так и остается лишь инструментом, а не полноценной заменой людей. Его эффективность зависит от качества данных, локализации (украиноязычные модели), обучения кадров и четких правил относительно безопасности данных и ответственности.

В материалах статьи отмечается: для того, чтобы ИИ действительно стал "решением" проблемы кадрового дефицита, необходимы инвестиции в инфраструктуру, программы переподготовки, государственно-частное партнерство и адаптация регуляторного поля.

В итоге - ИИ может значительно облегчить нехватку кадров и повысить эффективность, но только при условии системного, ответственного внедрения и одновременных инвестиций в людей.

Главная проблема ИИ

Искусственный интеллект не разбирается в контенте. То есть, имеется в виду, что он не понимает контекст. Это как сравнить, что раньше были счеты, а потом изобрели калькулятор. Калькулятор дает людям возможность работать быстрее и эффективнее, чем когда были эти счеты. Был мобильный телефон, а стал смартфон, который дает больше возможностей, больше опций работать. Так и с искусственным интеллектом - это инструмент, а не человек - пояснил специалист, участник 16-й конференции ООН по торговле и развитию Максим Глухов.

Он отметил, что с ИИ нельзя провести творческую работу, полноценно обсудить актуальные проблемы. Это обусловлено именно его неспособностью видеть всю полноту картины.

Попробуйте поговорить с ИИ о политике. Или о чем-то религиозном или философском. Или о поэзии. Он в этом не разбирается. Он будет давать сухие ответы, но не сможет дискутировать, поддерживать беседу. Потому что он не понимает контекста разговора, контекста принятия решений - пояснил эксперт.