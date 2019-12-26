Стадион "Черноморец" снова выставили на торги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал начало следующих торгов по продаже стадиона "Черноморец" в Одессе на 15 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"15 января 2020 года состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", размещаемых в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальная цена реализации - 733 250 376, 15 грн. Продается жилая недвижимость стадиона "Черноморец" площадью 80 289 м2.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах 15 января 2020 года в 16:00.
Напомним, стадион "Черноморец" выставляли на продажу 14 ноября.