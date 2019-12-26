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Стадіон "Чорноморець" знову виставили на торги

Стадіон "Чорноморець" знову виставили на торги

Київ • УНН

 • 13313 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував початок наступних торгів з продажу стадіону "Чорноморець" в Одесі на 15 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.

"15 січня 2020 року відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початкова ціна реалізації – 733 250 376, 15 грн. Продається житлова нерухомість стадіону "Чорноморець" площею 80 289 м2.

Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах 15 січня 2020 року до 16:00.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" виставляли на продаж 14 листопада.

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