Стадіон "Чорноморець" знову виставили на торги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував початок наступних торгів з продажу стадіону "Чорноморець" в Одесі на 15 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
"15 січня 2020 року відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розміщуються в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20, та прав вимоги за договорами, що укладені з юридичними особами у кількості 40 шт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що початкова ціна реалізації – 733 250 376, 15 грн. Продається житлова нерухомість стадіону "Чорноморець" площею 80 289 м2.
Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах 15 січня 2020 року до 16:00.
Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" виставляли на продаж 14 листопада.