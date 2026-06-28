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ССО поразили критически важный для москвы ярославский НПЗ и объяснили важность цели

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Подразделения Deep Strike ССО ночью 28 июня поразили Ярославский НПЗ, один из ключевых заводов топливной системы россии. Предприятие имеет критическое значение для обеспечения топливом москвы и центрального региона.

ССО поразили критически важный для москвы ярославский НПЗ и объяснили важность цели

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций в ночь на 28 июня успешно поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод в России, который является одним из ключевых предприятий топливной системы центрального региона страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Операцию провели во взаимодействии с подпольным повстанческим движением "Черная искра". В ССО отметили, что ярославский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ мощностью около 15 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ28.06.26, 15:51 • 3478 просмотров

В Силах специальных операций подчеркнули, что предприятие имеет критическое значение для обеспечения топливом Москвы и всего Центрального федерального округа России, поэтому его поражение является важным ударом по логистическим возможностям страны-агрессора.

В ССО добавили, что продолжат наносить "дальнобойные санкции" по нефтегазовой отрасли России.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что ракеты FP-5 "Фламинго" ночью успешно поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

Степан Гафтко

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