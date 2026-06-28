Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Киев • УНН
Силы обороны в ночь на 28 июня поразили славянский и ярославский НПЗ, а также железнодорожный мост в Крыму. Подтверждено попадание в три цеха завода «Титан-Баррикады» в Волгограде.
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил успешное поражение двух российских нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожного моста в оккупированном Крыму, склада боеприпасов, а также обнародовал результаты удара по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
В ночь на 28 июня Силы обороны нанесли удары по славянскому НПЗ в Краснодарском крае и ярославскому НПЗ. На обоих предприятиях зафиксированы попадания, пожар и задымление, масштабы повреждений уточняются.
Кроме того, поражен железнодорожный мост в районе Ичок на временно оккупированной территории Крыма, который российские войска использовали для переброски личного состава и техники, а также склад боеприпасов вблизи Амвросиевки в Донецкой области.
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Также Генштаб сообщил, что по результатам анализа подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса «Титан-Баррикады» в Волгограде.
По результатам анализа данных подтверждено попадание украинских ракет в три цеха промышленного комплекса «Титан-Баррикады» в Волгограде с возгоранием и частичное разрушение в двух цехах
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и впредь будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал государства-агрессора.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты FP-5 «Фламинго» ночью успешно поразили завод «Титан-Баррикады» в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.