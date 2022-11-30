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США сосредоточены на поставках систем ПВО Украине - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Соединенные Штаты "очень сосредоточены" на предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, заявил в среду CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас мы очень сосредоточены на системах противовоздушной обороны, и не только мы, многие другие страны", - сказал Блинкен.

"И мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно быстрее, но также как можно эффективнее, убедившись, что они научены работе с ними, чтобы у них была возможность их обслуживать, и все это должно собраться вместе. У нас есть продуманный процесс, установленный министром обороны Ллойдом Остином в Рамштайне в Германии, регулярно проводящем встречи, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, и когда им это нужно", - добавил он.

Детали

Хотя Блинкен не стал уточнять, поставит ли Пентагон Украине систему противоракетной обороны Patriot, отмечает издание, он сказал, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "в любой момент времени у (украинцев) были самые эффективные системы для того, чтобы справиться с угрозой, с которой они сталкиваются".

"Мы совсем недавно, например, предоставили им очень эффективную систему под названием NASAMS, которую они используют очень эффективно. До этого, конечно, у нас был HIMARS, который они очень эффективно использовали как на юге, так и на востоке Украины" , – сказал Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 30 ноября, что дипломаты НАТО дали ему "ряд новых обязательств" по вооружению его страны, но отказался сообщить, включало ли это обещания желаемые системы Patriot.

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