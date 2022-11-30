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Кулеба оголосив про нові зобов'язання партнерів щодо озброєння: про Patriot жодного слова

Кулеба оголосив про нові зобов'язання партнерів щодо озброєння: про Patriot жодного слова

Київ • УНН

 • 944496 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у середу, що дипломати НАТО дали йому «низку нових зобов'язань» щодо озброєння його країни, але відмовився повідомити, чи включало це обіцянки бажані системи Patriot, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Кулеба виступив на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті у Румунії. Оснащення України зброєю та обладнанням для відновлення її зруйнованої електромережі, щоб вона могла пережити зиму під російськими бомбардуваннями, було топ-питанням, відзначає видання.

На зустрічі "ми почули низку зобов’язань, нових зобов’язань від різних членів НАТО щодо надання Україні більшої кількості оборонної зброї та енергетичного обладнання", сказав Кулеба журналістам.

Кулеба заявив у вівторок, що Україна найбільше потребує систем Patriot та електричних трансформаторів, щоб впоратися з тим, що, за словами НАТО, є цілеспрямованим російським ракетним ударом, спрямованим на те, щоб вивести з ладу українську енергосистему перед настанням зими, пише видання.

Як вказано, Україна прагне отримати Patriot американського виробництва чи інші системи протиповітряної оборони, досконаліші за ті, які вона отримала від США та інших союзників, щоб блокувати російські авіаудари. Кулеба не відповів на неодноразові питання репортера перед зустріччю з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу про те, чи він отримав будь-які зобов'язання щодо систем Patriot.

«Що мені цілком зрозуміло… так це те, що підтримка залишається сильною, рішучою та визначеною» з боку міністрів закордонних справ країн НАТО щодо продовження підтримки України зброєю та іншою допомогою, сказав Блінкен.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше повідомляв, що переговорив з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном просто під час чергового масованого ракетного удару по Україні і наголосив на необхідності прискорити постачання Україні систем ППО.

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