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США зосереджені на постачанні систем ППО Україні - Блінкен

США зосереджені на постачанні систем ППО Україні - Блінкен

Київ • УНН

 • 896400 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сполучені Штати "дуже зосереджені" на наданні Україні систем протиповітряної оборони, заявив у середу CNN Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН.

Цитата

"Зараз ми дуже зосереджені на системах протиповітряної оборони, і не тільки ми, багато інших країн", - сказав Блінкен.

"І ми працюємо над тим, щоб українці отримали ці системи якомога швидше, але також якомога ефективніше, переконавшись, що вони навчені роботі з ними, щоб у них була можливість їх обслуговувати, і все це має зібратися разом. Ми маємо дуже продуманий процес, встановлений міністром оборони Ллойдом Остіном у Рамштайні у Німеччині, який регулярно проводить зустрічі, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, і коли їм це потрібно", - додав він.

Деталі

Хоча Блінкен не став уточнювати, чи Пентагон поставить Україні систему протиракетної оборони Patriot, зазначає видання, він сказав, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб "у будь-який момент часу в (українців) були найефективніші системи для того, щоб впоратися з загрозою, з якою вони стикаються".

"Ми зовсім недавно, наприклад, надали їм дуже ефективну систему під назвою NASAMS, яку вони використовують дуже ефективно. До цього, звичайно, у нас був HIMARS, який вони дуже ефективно використовували як на півдні, так і на сході України", - сказав Блінкен.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 30 листопада, що дипломати НАТО дали йому "низку нових зобов'язань" щодо озброєння його країни, але відмовився повідомити, чи включало це обіцянки бажані системи Patriot

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