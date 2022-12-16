США нарастили экспорт сжиженного газа почти на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. США в октябре 2022 года экспортировали около 8,76 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что на 4,9% выше показателей предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США, сообщает УНН.
Основными потребителями СПГ стали Франция и Великобритания.
Детали
Экспорт СПГ в октябре оказался на 4,9% выше, чем месяцем ранее, и на 3,9% больше, чем в октябре 2021 г. Всего было отправлено 97 танкеров.
Основными направлениями поставок стали Франция (1,38 млрд куб. м), Великобритания (1,3 млрд куб. м), Нидерланды (1,15 млрд куб. м), Южная Корея (0,89 млрд куб. м) и Китай (0,76 млрд куб. м). На эти страны пришлось 62,6% всех поставок США.
При этом доля поставок СПГ в Европу снизилась с 74,5% до 66,9%. А вот поставки в страны Азии наоборот выросли - до 29,7% в октябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.
Всего в январе - октябре 2022 года США экспортировали около 391,13 млрд куб. м СПГ, из них 61,84 млрд куб. м СПГ были отправлены в Европу.
Добавим
Ранее сообщалось, что импорт СПГ из россии морем вырос до рекордных показателей. Причем почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.