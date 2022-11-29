Импорт российского газа в Европу морем подскочил до рекордного уровня

Детали

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), обычно перевозимого крупными танкерами, вырос на 42% в период с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, причем почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Это подчеркивает трудности, с которыми Европе приходится отказываться от газа от москвы, несмотря на попытки Брюсселя добиться этого, пишет издание.

Европа, в прошлом году импортировавшая 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку СПГ. Согласно данным Refinitiv, между январем и октябрем она импортировала рекордных 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Российский СПГ составил 16% европейского импорта морем за этот период. Хотя общий объем в 17,8 млрд кубометров является небольшой долей от 62,1 млрд кубометров поставок газа по трубопроводу за это время, он, однако, оставляет Европу незащищенной от превращения энергии владимиром путиным в оружие, отмечает издание.

"Однажды путин может проснуться и сказать: "Мы прекратим поставлять СПГ в Европу", заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке", - отметила исследователь при Колумбийском университете Анн-Софи Корбо.

Она также добавила, что россия может перенаправить грузы в страны, которые имеют нехватку СПГ, такие как Бангладеш и Пакистан, по низким ценам, чтобы "достичь политической выгоды" и "надавить на европейцев".

Дополнение

Министры энергетики ЕС встретятся в декабре для соглашения по потолку цен на газ.