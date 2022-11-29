Импорт российского газа в Европу морем подскочил до рекордного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Европа импортирует морем рекордное количество российского газа, что свидетельствует о том, что регион не полностью избавился от своей зависимости от страны в вопросе жизненно важного топлива, даже несмотря на то, что поставки газа по трубопроводам практически прекратились, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), обычно перевозимого крупными танкерами, вырос на 42% в период с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, причем почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Это подчеркивает трудности, с которыми Европе приходится отказываться от газа от москвы, несмотря на попытки Брюсселя добиться этого, пишет издание.
Европа, в прошлом году импортировавшая 155 млрд кубометров российского природного газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку СПГ. Согласно данным Refinitiv, между январем и октябрем она импортировала рекордных 111 млрд кубометров СПГ, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.
Российский СПГ составил 16% европейского импорта морем за этот период. Хотя общий объем в 17,8 млрд кубометров является небольшой долей от 62,1 млрд кубометров поставок газа по трубопроводу за это время, он, однако, оставляет Европу незащищенной от превращения энергии владимиром путиным в оружие, отмечает издание.
"Однажды путин может проснуться и сказать: "Мы прекратим поставлять СПГ в Европу", заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке", - отметила исследователь при Колумбийском университете Анн-Софи Корбо.
Она также добавила, что россия может перенаправить грузы в страны, которые имеют нехватку СПГ, такие как Бангладеш и Пакистан, по низким ценам, чтобы "достичь политической выгоды" и "надавить на европейцев".
Дополнение
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