Імпорт російського газу до Європи морем підскочив до рекордного рівня

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Імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), який зазвичай перевозиться великими танкерами, зріс на 42% у період із січня по жовтень цього року порівняно з тим же періодом 2021 року, причому майже всі обсяги припали на Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди. Це наголошує на труднощах, з якими Європі доводиться відмовлятися від газу від москви, попри намагання Брюсселя досягти цього, пише видання.

Європа, яка минулого року імпортувала 155 млрд кубометрів російського природного газу, включаючи СПГ, звернулася до міжнародного ринку СПГ. Згідно з даними Refinitiv, між січнем і жовтнем вона імпортувала рекордних 111 млрд кубометрів СПГ, що майже на 70% більше, ніж у минулому році.

Російський СПГ становив 16% європейського імпорту морем за цей період. Хоча загальний обсяг у 17,8 млрд кубометрів є невеликою часткою від 62,1 млрд кубометрів поставок газу трубопроводом за цей час, він, проте, залишає Європу незахищеною від перетворення енергії володимиром путіним на зброю, зазначає видання.

"Одного разу путін може прокинутись і сказати: "Ми припинимо постачати СПГ до Європи", змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку", - зауважила дослідник при Колумбійському університеті Анн-Софі Корбо.

Вона також додала, що росія може перенаправити вантажі до країн, які мають брак СПГ, такі як Бангладеш і Пакистан, за низькими цінами, щоб "досягти політичної вигоди" і "натиснути на європейців".

Доповнення

Міністри енергетики ЄС зустрінуться у грудні для угоди щодо стелі цін на газ.