США заявили, что Ормузский пролив остается открытым, несмотря на угрозы Ирана

Американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, несмотря на заявления Ирана о его закрытии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии стратегически важного водного пути и предупредил суда не приближаться к нему. Эти заявления прозвучали на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном и подготовки к новым переговорам в Швейцарии.

Иран не контролирует Ормузский пролив – заявил представитель Центрального командования США, капитан ВМС Тим Хокинс.

В США заверяют, что движение судов продолжается

По словам представителя американских военных, движение торговых судов через пролив продолжается без изменений.

Движение транспорта продолжается, и американские войска следят за ситуацией, чтобы обеспечить его продолжение – подчеркнул Хокинс.

Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля