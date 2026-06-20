США заявили, что Ормузский пролив остается открытым, несмотря на угрозы Ирана
Киев • УНН
Американские военные заявили, что Ормузский пролив открыт для судоходства, несмотря на объявление Ирана о его закрытии. Движение судов продолжается без изменений, США следят за ситуацией.
Американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, несмотря на заявления Ирана о его закрытии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии стратегически важного водного пути и предупредил суда не приближаться к нему. Эти заявления прозвучали на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном и подготовки к новым переговорам в Швейцарии.
Иран не контролирует Ормузский пролив
В США заверяют, что движение судов продолжается
По словам представителя американских военных, движение торговых судов через пролив продолжается без изменений.
Движение транспорта продолжается, и американские войска следят за ситуацией, чтобы обеспечить его продолжение
Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля20.06.26, 16:36 • 2562 просмотра