США осудили претензии Китая на Южнокитайское море и территории Индии

Детали

«Стандартная карта», опубликованная на прошлой неделе на веб-сайте Министерства природных ресурсов Китая показывает U-образную линию, которая охватывает большую часть Южно-Китайского моря, жизненно важного морского коридора, обеспечивающего триллионы долларов в год в мировой торговле. Эта линия демаркации совпадает с экономическими зонами нескольких стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Малайзию и Филиппины.

Китайская карта также показывает, что Поднебесная контролирует спорные с Индией Аруначал-Прадеш, плато Доклам и часть региона Кашмир.

Из-за этого, государственный департамент США заявил:

«Мы отвергаем незаконные морские претензии, отраженные на этой карте, и призываем КНР согласовать свои морские претензии в Южнокитайском море и других местах с международным морским правом», — сказал заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

Напомним

Ранее сообщалось, что Китай "пририсовал" себе на карте часть российского острова и Индийских территорий. В кремле заявили об "отсутствии претензий", в отличие от Индии, которая официально возмутилась. Аналитики это объясняют экономической зависимостью рф от Пекина из-за санкций и отмечают, что на самом деле москве есть, о чем беспокоиться.