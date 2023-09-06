США засудили претензії Китаю на Південнокитайське море та території Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. США засудили нову карту Китаю, яка стверджує, що Китай володіє майже всім Південнокитайським морем. Карта також зображує території, на які претендує Індія, як частину Китаю, повідомляє SCMP, передає УНН.
Деталі
«Стандартна карта», опублікована минулого тижня на вебсайті Міністерства природних ресурсів Китаю показує U-подібну лінію, яка охоплює більшу частину Південнокитайського моря, життєво важливого морського коридору, що забезпечує трильйони доларів на рік у світовій торгівлі. Ця лінія демаркації збігається з економічними зонами кількох країн Південно-Східної Азії, включаючи В’єтнам, Малайзію та Філіппіни.
Китайська карта також показує, що Піднебесна контролює спірні з Індією Аруначал-Прадеш, плато Доклам і частину регіону Кашмір.
Через це, державний департамент США заявив:
«Ми відкидаємо незаконні морські претензії, відображені на цій карті, і закликаємо КНР узгодити свої морські претензії в Південнокитайському морі та інших місцях з міжнародним морським правом», — сказав заступник речника Держдепу США Ведант Пател.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Китай "прималював" собі на мапі частину російського острова та Індійських територій. У кремлі заявили про "відсутність претензій", на відміну від Індії, яка офіційно обурилась. Аналітики це пояснюють економічною залежністю рф від Пекіна через санкції і наголошують, що насправді москві є, про що турбуватися.