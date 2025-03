США призывает Россию немедленно освободить украинских политзаключенных

"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных" , - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обеспокоено угрозой здоровью незаконно удерживаемого Россией гражданина Украины Сервера Мустафаева и настаивает на немедленном проведении его медицинского обследования в специализированном медицинском учреждении, в том числе с целью исключения возможности его заражения короновирусной инфекцией COVID-19 и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы.

Russia continues to arrest Crimean Tatars & extend detentions of those facing politically motivated prosecution, even as it fails to adequately provide basic medical care for the imprisoned in the face of COVID-19. We urge to release all political prisoners immediately.

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 24, 2020