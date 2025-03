США закликає Росію негайно звільнити українських політв’язнів

"Росія все ще арештовує кримських татар і продовжує терміни ув'язнення тих, кого переслідують за політичними мотивами, при цьому не надаючи ув'язненим належне базове медичне забезпечення в умовах COVID-19. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що стурбоване загрозою здоров’ю незаконно утримуваного Росією громадянина України Сервера Мустафаєва і наполягає на негайному проведенні його медичного обстеження в спеціалізованому медичному закладі, у тому числі з метою виключення можливості його зараження короновірусною інфекцією COVID-19 та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи.

