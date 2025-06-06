В Харькове раздаются взрывы: город атакуют ракетами
Киев • УНН
Российские войска наносят ракетные удары по Харькову. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, враг атаковал город КАБами.
Оккупанты атакуют Харьков ракетами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях
По словам главы Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове раздаются взрывы.
россияне атакуют Харьков ракетами. Раздаются взрывы. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги
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Ранее, как сообщил Терехов, враг атаковал город КАБами.
"Еще один прилет по промзоне Киевского района", - сообщил Терехов.