У Харкові лунають вибухи: місто атакують ракетами
Київ • УНН
Російські війська завдають ракетних ударів по Харкову. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги, ворог атакував місто КАБами.
Окупанти атакують Харків ракетами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях
За словами голови Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові лунають вибухи.
росіяни атакують Харків ракетами. Лунають вибухи. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги
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Раніше, як повідомив Терехов, ворог атакував місто КАБами.
"Ще один приліт по промзоні Київського району", - повідомив Терехов.