Окупанти атакували Харків: попередньо є приліт по промзоні
Київ • УНН
Російська армія атакувала Харків, попередньо зафіксовано приліт у промзоні. Інформація про постраждалих наразі не надходила, деталі уточнюються.
Армія рф атакувала Харків. Як повідоми міський голова Харкова Ігор Терехов, попередньо - приліт по промзоні, передає УНН.
Попередньо - приліт по промзоні у Київському районі. Деталі уточнюються
За словами міського голови Харкова, інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
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