Оккупанты атаковали Харьков: предварительно есть прилет по промзоне
Киев • УНН
Российская армия атаковала Харьков, предварительно зафиксирован прилет в промзоне. Информация о пострадавших пока не поступала, детали уточняются.
Армия рф атаковала Харьков. Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, предварительно - прилет по промзоне, передает УНН.
Предварительно - прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются
По словам городского головы Харькова, информация о пострадавших пока не поступала.
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