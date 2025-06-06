В Харькове, предварительно, зафиксированы прилеты вражеских ракет - ОВА
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксированы прилеты вражеских ракет. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
В Харькове, предварительно, зафиксированы "прилеты" вражеских ракет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Предварительно, "прилеты" вражеских ракет зафиксированы в Киевском районе Харькова
Информация о пострадавших на эту минуту не поступала, добавил Синегубов.
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