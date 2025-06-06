У Харкові, попередньо, зафіксовано прильоти ворожих ракет - ОВА
Київ • УНН
У Київському районі Харкова зафіксовано прильоти ворожих ракет. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.
У Харкові, попередньо, зафіксовано "прильоти" ворожих ракет. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Попередньо, "прильоти" ворожих ракет зафіксовано у Київському районі Харкова
Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила, додав Синєгубов.
Окупанти атакували Харків: попередньо є приліт по промзоні06.06.25, 19:08 • 1574 перегляди