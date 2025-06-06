У Харкові, попередньо, зафіксовано прильоти ворожих ракет - ОВА

У Харкові, попередньо, зафіксовано "прильоти" ворожих ракет. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Попередньо, "прильоти" ворожих ракет зафіксовано у Київському районі Харкова - повідомив голова ОВА.

Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила, додав Синєгубов.

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