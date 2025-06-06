Оккупанты разбирают захваченный украинский десантник "Константин Ольшанский" на запчасти - партизаны

Захваченный во время аннексии Крыма украинский большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" оккупанты в Севастополе разбирают на запчасти. Это выяснили агенты военной партизанской организации АТЕШ во время разведки в бухте Южной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

Разведчики зафиксировали наличие большого десантного корабля "Константин Ольшанский" и судов обеспечения 205-го отряда Центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ.

По информации от наших источников, захваченный украинский БДК используется как "донор" для других кораблей аналогичного типа - с него регулярно снимают оборудование, пытаясь поддерживать флот оккупантов, который разваливается на плаву - говорится в сообщении.

Этот факт непосредственно указывает на тяжелое техническое состояние Черноморского флота рф, отметили в партизанской организации.

В условиях санкций, ударов ВСУ и разрушенной логистики россияне уже не в состоянии обеспечивать полноценный ремонт или замену кораблей. Использование списанных судов как складов запчастей стало вынужденной нормой. И "Ольшанский" - лишь один из примеров.

Кроме того, в бухте зафиксированы плавучая мастерская "ПМ-138" и госпитальное судно "Енисей", принадлежащие к вспомогательному флоту черноморского флота. Эти цели уже под наблюдением и будут играть роль в следующих ударах - сообщили партизаны.

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Дополнение

Украинский большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" был захвачен оккупантами в Крыму в 2014 году. После чего почти десятилетие подвергался разграблению. А в марте 2024 года ВМС Украины нанесли удар ракетой "Нептун", окончательно выведя судно из строя, чтобы оккупанты не использовали его в бою.

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