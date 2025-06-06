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Оккупанты разбирают захваченный украинский десантник "Константин Ольшанский" на запчасти - партизаны

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Захваченный в Крыму украинский БДК "Константин Ольшанский" используют как "донора" для других кораблей. С него снимают оборудование, пытаясь поддерживать флот оккупантов.

Оккупанты разбирают захваченный украинский десантник "Константин Ольшанский" на запчасти - партизаны

Захваченный во время аннексии Крыма украинский большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" оккупанты в Севастополе разбирают на запчасти. Это выяснили агенты военной партизанской организации АТЕШ во время разведки в бухте Южной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.  

Детали

Разведчики зафиксировали наличие большого десантного корабля "Константин Ольшанский" и судов обеспечения 205-го отряда Центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ.

По информации от наших источников, захваченный украинский БДК используется как "донор" для других кораблей аналогичного типа - с него регулярно снимают оборудование, пытаясь поддерживать флот оккупантов, который разваливается на плаву

- говорится в сообщении.

Этот факт непосредственно указывает на тяжелое техническое состояние Черноморского флота рф, отметили в партизанской организации.

В условиях санкций, ударов ВСУ и разрушенной логистики россияне уже не в состоянии обеспечивать полноценный ремонт или замену кораблей. Использование списанных судов как складов запчастей стало вынужденной нормой. И "Ольшанский" - лишь один из примеров.

Кроме того, в бухте зафиксированы плавучая мастерская "ПМ-138" и госпитальное судно "Енисей", принадлежащие к вспомогательному флоту черноморского флота. Эти цели уже под наблюдением и будут играть роль в следующих ударах

- сообщили партизаны.

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками05.06.25, 04:09 • 31151 просмотр

Дополнение

Украинский большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" был захвачен оккупантами в Крыму в 2014 году. После чего почти десятилетие подвергался разграблению. А в марте 2024 года ВМС Украины нанесли удар ракетой "Нептун", окончательно выведя судно из строя, чтобы оккупанты не использовали его в бою.

"Паутина" — это только начало: сложное противодействие рф будет продолжаться, другие операции уже готовятся - Washington Post06.06.25, 14:38 • 35413 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
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