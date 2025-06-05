россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 13936 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 24788 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 20896 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 23378 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 28337 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 23878 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 24933 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 20610 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 21328 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30940 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.6м/с
72%
753мм
Популярные новости

В посольстве США сделали предупреждение об угрозе значительных воздушных атак рф

4 июня, 16:27 • 4954 просмотра

В Украине ликвидирован российский призёр по лёгкой атлетике Николая Березников

4 июня, 17:21 • 7868 просмотра

В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании собаки и хулиганстве: детали

4 июня, 17:38 • 3510 просмотра

Украина избрана членом Экономического и социального совета ООН на следующие три года - Сибига

4 июня, 17:45 • 8740 просмотра

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

20:53 • 5764 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 21658 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 35540 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 98286 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 139578 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 232470 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Канада

Германия

Норвегия

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 24978 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 73747 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 232470 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 145561 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 146733 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Старлинк

Твиттер

FGM-148 Javelin

MIM-104 Patriot

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

В июне 2025 года атомная подводная лодка "Князь Пожарский" войдет в состав Северного флота рф. Субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками и ракетами, что делает ее основой ядерных сил россии.

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

Новейшая российская атомная подводная лодка класса "Борей-А" с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" должна войти в состав Северного флота в июне 2025 года. Таким образом, россия готовится усилить ядерное присутствие в Арктике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Jamestown Foundation.

Детали

Отмечается, что боевая субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками.

москва позиционирует подводные лодки класса "Борей-А" как одни из самых современных по конструкции и возможностям, что делает их основой военно-морских стратегических ядерных сил россии на ближайшие десятилетия

- говорится в заметке.

"Князь Пожарский" отражает текущую модернизацию военно-морских сил россии и развитие потенциала ядерного сдерживания, а также стремление москвы усилить Северный флот, особенно в связи с военной и экономической конкуренцией в Арктике. 

По данным издания, каждая подводная лодка этого класса несет до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава. Каждая из них оборудована 4-6 боевыми блоками, которые разделяются. Это обеспечивает россии надежный потенциал удара в ответ на случай глобального конфликта, отмечает издание. 

Спущенная на воду в феврале 2024 года, подводная лодка проходит серию испытаний, включая ракетные пуски. 

Субмарина имеет водоизмещение 24 000 тонн в подводном положении и оснащена реактором VM-5 мощностью около 190 МВт.

Она также отличается улучшенными стелс-технологиями, водометным движителем и условиями для экипажа. По характеристикам она значительно превосходит американские подводные лодки класса "Огайо".

"Князь Пожарский" станет восьмой лодкой в серии "Борей" и пятой в модернизированном варианте.

Его появление — часть масштабной программы милитаризации Арктики, определенной Морской доктриной россии 2022 года. Кроме оборонных задач, документ включает развитие Северного морского пути, добычу ресурсов и глобальное стратегическое соперничество

- пишет Jamestown Foundation.

В то же время члены НАТО, среди которых США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике на фоне активизации россии. 

Напомним

Королевский флот испытал сенсорную технологию на основе ИИ для обнаружения подводных лодок рф. Система Lura распознает суда по уникальным акустическим сигнатурам, ускоряя время реакции.

"Чтобы дать отпор российской агрессии": Британия построит 12 ударных атомных подводных лодок02.06.25, 04:10 • 4458 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
НАТО
Дания
Канада
Норвегия
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9