россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками
Киев • УНН
В июне 2025 года атомная подводная лодка "Князь Пожарский" войдет в состав Северного флота рф. Субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками и ракетами, что делает ее основой ядерных сил россии.
Новейшая российская атомная подводная лодка класса "Борей-А" с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" должна войти в состав Северного флота в июне 2025 года. Таким образом, россия готовится усилить ядерное присутствие в Арктике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Jamestown Foundation.
Детали
Отмечается, что боевая субмарина оснащена 96 ядерными боеголовками.
москва позиционирует подводные лодки класса "Борей-А" как одни из самых современных по конструкции и возможностям, что делает их основой военно-морских стратегических ядерных сил россии на ближайшие десятилетия
"Князь Пожарский" отражает текущую модернизацию военно-морских сил россии и развитие потенциала ядерного сдерживания, а также стремление москвы усилить Северный флот, особенно в связи с военной и экономической конкуренцией в Арктике.
По данным издания, каждая подводная лодка этого класса несет до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава. Каждая из них оборудована 4-6 боевыми блоками, которые разделяются. Это обеспечивает россии надежный потенциал удара в ответ на случай глобального конфликта, отмечает издание.
Спущенная на воду в феврале 2024 года, подводная лодка проходит серию испытаний, включая ракетные пуски.
Субмарина имеет водоизмещение 24 000 тонн в подводном положении и оснащена реактором VM-5 мощностью около 190 МВт.
Она также отличается улучшенными стелс-технологиями, водометным движителем и условиями для экипажа. По характеристикам она значительно превосходит американские подводные лодки класса "Огайо".
"Князь Пожарский" станет восьмой лодкой в серии "Борей" и пятой в модернизированном варианте.
Его появление — часть масштабной программы милитаризации Арктики, определенной Морской доктриной россии 2022 года. Кроме оборонных задач, документ включает развитие Северного морского пути, добычу ресурсов и глобальное стратегическое соперничество
В то же время члены НАТО, среди которых США, Канада, Норвегия и Дания, активизировали военные учения и развертывание военно-морских сил в Арктике на фоне активизации россии.
Напомним
Королевский флот испытал сенсорную технологию на основе ИИ для обнаружения подводных лодок рф. Система Lura распознает суда по уникальным акустическим сигнатурам, ускоряя время реакции.
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