росія посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками
Київ • УНН
У червні 2025 року атомний підводний човен "Князь Пожарський" увійде до складу Північного флоту рф. Субмарина оснащена 96 ядерними боєголовками та ракетами, що робить її основою ядерних сил росії.
Новітній російський атомний підводний човен класу "Борей-А" з балістичними ракетами "Князь Пожарський" має увійти до складу Північного флоту в червні 2025 року. Таким чином рф готується посилити ядерну присутність в Арктиці. Про це інформує УНН з посиланням на видання Jamestown Foundation.
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Зазначається, що бойова субмарина оснащена 96 ядерними боєголовками.
москва позиціонує підводні човни класу "Борей-А" як одні з найсучасніших за конструкцією і можливостями, що робить їх основою військово-морських стратегічних ядерних сил росії на найближчі десятиліття
"Князь Пожарський" відображає поточну модернізацію військово-морських сил росії й розвиток потенціалу ядерного стримування, а також прагнення москви посилити Північний флот, особливо у зв'язку з військовою й економічною конкуренцією в Арктиці.
За даними видання, кожен підводний човен цього класу несе до 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 Булава. Кожна з них обладнана 4-6 бойовими блоками, що розділяються. Це забезпечує росії надійний потенціал удару у відповідь на випадок глобального конфлікту, зазначає видання.
Спущений на воду в лютому 2024 року, підводний човен проходить серію випробувань, включно з ракетними пусками.
Субмарина має водотоннажність 24 000 тонн у підводному положенні та оснащена реактором VM-5 потужністю близько 190 МВт.
Вона також вирізняється покращеними стелс-технологіями, водометним рушієм та умовами для екіпажу. За характеристиками вона значно перевершує американські підводні човни класу "Огайо".
"Князь Пожарський" стане восьмим човном у серії "Борей" і п’ятим у модернізованому варіанті.
Його поява — частина масштабної програми мілітаризації Арктики, визначеної Морською доктриною росії 2022 року. Крім оборонних завдань, документ включає розвиток Північного морського шляху, видобуток ресурсів і глобальне стратегічне суперництво
Водночас члени НАТО, серед яких США, Канада, Норвегія та Данія, активізували військові навчання та розгортання військово-морських сил в Арктиці на тлі активізації росії.
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