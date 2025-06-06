Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

Захоплений під час анексії Криму український великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський" окупанти у Севастополі розбирають на запчастини. Це з'ясували агенти військової партизанської організації АТЕШ під час розвідки у бухті Південній. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію в Telegram.

Деталі

Розвідувачі зафіксували наявність великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" та суден забезпечення 205-го загону Центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ.

За інформацією від наших джерел, захоплений український ВДК використовується як "донор" для інших кораблів аналогічного типу - з нього регулярно знімають обладнання, намагаючись підтримувати флот окупантів, що розвалюється на плаву - йдеться у повідомленні.

Цей факт безпосередньо вказує на тяжкий технічний стан Чорноморського флоту рф, зазначили у партизанській організації.

В умовах санкцій, ударів ЗСУ та зруйнованої логістики росіяни вже не в змозі забезпечувати повноцінний ремонт чи заміну кораблів. Використання списаних суден як складів запчастин стало вимушеною нормою. І "Ольшанський" - лише один із прикладів.

Крім того, у бухті зафіксовано плавучу майстерню "ПМ-138" та госпітальне судно "єнісей", що належать до допоміжного флоту чорноморського флоту. Ці цілі вже під наглядом і відіграватимуть роль у наступних ударах - повідомили партизани.

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Доповнення

Український великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський" був захоплений окупантами в Криму у 2014 році. Після чого майже десятиліття зазнавав розграбування. А в березні 2024 року ВМС України завдали удару ракетою "Нептун", остаточно вивівши судно з ладу, щоб окупанти не використовували його в бою.

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