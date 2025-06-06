Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)
Ексклюзив
15:42 • 8366 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
13:00 • 53634 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 62387 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 80399 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 123498 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 161022 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 118915 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 100483 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 92175 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 66820 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
59%
750мм
Популярнi новини

Атака рф на Луцьк: уже 16 постраждалих, двоє зниклих безвісти

6 червня, 09:26 • 33585 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 70492 перегляди

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

11:38 • 39900 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 85376 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 50273 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

14:47 • 21631 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

14:30 • 23491 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

13:27 • 50271 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

13:00 • 53651 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

11:45 • 85375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 70490 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 136977 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 99905 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 141326 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 364828 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

Київ • УНН

 • 2780 перегляди

Захоплений в Криму український ВДК "Костянтин Ольшанський" використовують як "донора" для інших кораблів. З нього знімають обладнання, намагаючись підтримувати флот окупантів.

Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

Захоплений під час анексії Криму український великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський" окупанти у Севастополі розбирають на запчастини. Це з'ясували агенти військової партизанської організації АТЕШ під час розвідки у бухті Південній. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію в Telegram.  

Деталі

Розвідувачі зафіксували наявність великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" та суден забезпечення 205-го загону Центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ.

За інформацією від наших джерел, захоплений український ВДК використовується як "донор" для інших кораблів аналогічного типу - з нього регулярно знімають обладнання, намагаючись підтримувати флот окупантів, що розвалюється на плаву

- йдеться у повідомленні.

Цей факт безпосередньо вказує на тяжкий технічний стан Чорноморського флоту рф, зазначили у партизанській організації.

В умовах санкцій, ударів ЗСУ та зруйнованої логістики росіяни вже не в змозі забезпечувати повноцінний ремонт чи заміну кораблів. Використання списаних суден як складів запчастин стало вимушеною нормою. І "Ольшанський" - лише один із прикладів.

Крім того, у бухті зафіксовано плавучу майстерню "ПМ-138" та госпітальне судно "єнісей", що належать до допоміжного флоту чорноморського флоту. Ці цілі вже під наглядом і відіграватимуть роль у наступних ударах

- повідомили партизани.

росія посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками05.06.25, 04:09 • 31158 переглядiв

Доповнення

Український великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський" був захоплений окупантами в Криму у 2014 році. Після чого майже десятиліття зазнавав розграбування. А в березні 2024 року ВМС України завдали удару ракетою "Нептун", остаточно вивівши судно з ладу, щоб окупанти не використовували його в бою.

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post06.06.25, 14:38 • 39894 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Нептун (крилата ракета)
Крим
Севастополь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9