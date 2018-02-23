США призвали Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе

“Мы получили известие о том, что 23-летний украинский медик был убит, когда пытался оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день”, — заявила на брифинге с прессой спикер Госдепартамента Гезер Науерт.

Она также указала на то, что России по силам остановить конфликт и повлиять на силы, которые она поддерживает на Донбассе.

“Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН”, — сообщила она.

Как сообщал УНН, госдеп США призвал Украину удвоить усилия на реформы в годовщину Майдана.