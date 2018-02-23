США закликали Росію погодитись на місію ООН на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Державному департаменті США закликали Росію погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми отримали звістку про те, що 23-річний український медик була вбита, коли намагалася надати допомогу мирним жителям поблизу лінії зіткнення. Інцидент нагадує нам про продовження конфлікту в східній частині України, а також про те, що мирні жителі і ті, хто надає їм допомогу, перебувають в небезпеці щодня”, — заявила під час брифінгу з пресою речниця Держдепартаменту Гезер Науерт.
Вона також вказала на те, що Росії під силу зупинити конфлікт і вплинути на сили, які вона підтримує на Донбасі.
“Росія неодноразово демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. США знову закликають Росію наказати своїм підручним силам реалізувати повне припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння зі Східної України та погодитися на миротворчу місію ООН”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, держдеп США закликав Україну подвоїти зусилля на реформи у річницю Майдану.