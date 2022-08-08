США призвали рф прекратить все военные действия на ядерных объектах Украины и вблизи них
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. США призывают россию остановить все военные действия на ядерных объектах Украины и вблизи них и передать Украине полный контроль. Так представитель Национального совета по безопасности США, по запросу Голоса Америки, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе – ЗАЭС, передает УНН.
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«Соединенные Штаты призывают россию остановить все военные действия на ядерных объектах Украины и вблизи них и передать Украине полный контроль», - говорится в сообщении.
Детали
В настоящее время, сообщили в Белом доме, ссылаясь на данные Министерства энергетики США и Национальной администрации США по ядерной безопасности, необычные уровни радиации не зафиксированы. США продолжают отслеживать ситуацию на Запорожской атомной электростанции.
В ведомстве высоко оценили профессионализм и приверженность Украины соблюдению стандартов ядерной безопасности.
"Нам также известно о сообщениях относительно негативного обращения с работниками ЗАЭС и мы высоко ценим преданность ядерной безопасности, которую выявили украинские власти и операторы в этих сложных обстоятельствах", - заявил представитель Совета нацбезопасности США.
Чиновник также выразил поддержку усилиям МАГАТЭ по помощи Украине в сфере безопасности на АЭС.
Дополнение
В результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Также высока пожарная опасность.
Кроме того, российские оккупанты уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня".