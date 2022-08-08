США закликали рф припинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. США закликають росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль. Так представник Національної ради з безпеки США, на запит Голосу Америки, прокоментував ситуацію, що склалась навколо найбільшої атомної електростанції в Європі – ЗАЕС, передає УНН.
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«Сполучені Штати закликають Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль», - йдеться в повідомленні.
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Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані Міністерства енергетики США та Національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відслідковувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.
"Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах", - заявив представник Ради нацбезпеки США.
Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні в сфері безпеки на АЕС.
Доповнення
Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека.
Окрім того, російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".