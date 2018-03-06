США запретили двухсторонние контакты с Польшей в Белом доме – СМИ

Сообщается, что посол Польши в Вашингтоне имел несколько встреч с американскими чиновниками. Помощник госсекретара США Уэсс Митчелл заявил, что польский закон об ИНП неприемлем для США, поскольку он нарушает свободу выражения.

В связи с этим, пока спор не будет разрешен, США ввели запрет на двусторонние контакты на самом высоком уровне Белого дома для польских властей. Поэтому нет никакой возможности встречах с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Пенсом.

Также У.Митчелл утверждает, что антипольские настроения растут в Конгрессе США. По его словам, парламент США должен согласиться финансировать военные проекты в Польше, такие как размещение тяжелой американской бригады в стране.

Митчелл предупреждает, что если закон об ИНП не будет пересмотрен, финансирование военного сотрудничества может быть заблокировано.

Напомним, 1 марта изменения в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии" вступили в силу.