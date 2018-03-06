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США заборонили двосторонні контакти з Польщею в Білому домі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11087 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сполучені Штати Америки заборонили двосторонні контакти на високому рівні з Польщею в Білому домі через польський закон про Інститут національної пам'яті. Про це повідомляє Onet з посиланням на відповідні документи, передає УНН.

Повідомляється, що посол Польщі у Вашингтоні мав кілька зустрічей з американськими чиновниками. Помічник держсекретаря США Уесс Мітчелл заявив, що польський закон про ІНП неприйнятний для США, оскільки він порушує свободу вираження.

У зв'язку з цим, поки спір не буде вирішений, США ввели заборону на двосторонні контакти на найвищому рівні Білого дому для польської влади. Тому немає ніякої можливості для зустрічей з президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом.

Також У.Мітчелл стверджує, що антипольські настрої зростають в Конгресі США. За його словами, парламент США повинен погодитися фінансувати військові проекти в Польщі, такі як розміщення важкої американської бригади в країні.

Мітчелл попереджає, що якщо закон про ІНП не буде переглянуто, фінансування військового співробітництва може бути заблоковано.

Нагадаємо, 1 березня зміни до закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології" вступили в силу.

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