США ввели санкции против «военной машины» россии: Ростеха, Камаза и Туполева. В «черном списке» - канделаки в компании с «днр»-овцами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. По итогам завершившегося в Германии саммита лидеров «Группы семи», Соединенные Штаты объявили о новых санкциях за российскую агрессию против Украины. Они в частности затронут российский ВПК, в целом около 100 объектов оборонного сектора, пишет УНН со ссылкой на американское Казначейство.
Детали
Так, согласно заявлению ведомства управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций 70 организаций, многие из которых «имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы» россии, включая Государственную корпорацию "Ростех", а также 29 российских физических лиц.
Санкции коснулись дочерней компании Ростеха ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и ряда связанных с ней компаний, включая производителей военных самолетов «Туполев» и «Ильюшин».
Кроме того, было решено ввести санкции против компании КАМАЗ, связанной с Ростехом и являющейся среди прочего поставщиком бронетехники российским военным, и его дочерних компаний.
«В марте 2022 года в Беларуси были замечены грузовики КАМАЗ, которые, как полагают, эксплуатируются российскими военными, перевозя ракеты для ракетных систем «Искандер», которые производятся санкционированным США АО «НПО «Высокоцизионные системы». Эти ракеты, как утверждается, были запущены в рамках дальнейшего вторжения рф в Украину», - отмечают в Минфие США.
Также США вводят санкции против «чиновников» в так называемой «днр» - российских ставленников, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
Так, в список попал новый «премьер» так называемой «днр» виталий хоценко, и «бывший премьер-министр» недореспублики александр бородай.
Под санкцциями оказалась российская пропагандистка тина канделаки.
Напомним
Министерство финансов США объявило о запрете импорта российского золота.