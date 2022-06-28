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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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США ввели санкції проти «військової машини» росії: Ростеха, Камаза та Туполєва. В «чорному списку» - канделакі в компанії з «днр»-рівцями

США ввели санкції проти «військової машини» росії: Ростеха, Камаза та Туполєва. В «чорному списку» - канделакі в компанії з «днр»-рівцями

Київ • УНН

 • 215327 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. За підсумками саміту лідерів «Групи семи», що завершився в Німеччині, Сполучені Штати оголосили про нові санкції за російську агресію проти України. Вони зокрема торкнуться російського ВПК, загалом близько 100 об'єктів оборонного сектора, пише УНН з посиланням на американське Казначейство.

Деталі

Так, згідно з заявою відомства, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій 70 організацій, багато з яких «мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази» росії, включаючи Державну корпорацію "Ростех", а також 29 російських фізичних осіб.

Санкції торкнулися дочірньої компанії Ростеха ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) та ряду пов'язаних з нею компаній, включаючи виробників військових літаків «Туполєв» та «Ільюшин».

Крім того, було вирішено ввести санкції проти компанії КАМАЗ, пов'язаної з Ростехом, що є постачальником бронетехніки російським військовим, і його дочірніх компаній.

«У березні 2022 року в білорусі були помічені вантажівки КАМАЗ, які, як вважають, експлуатуються російськими військовими, перевозячи ракети для ракетних систем «Іскандер», які виробляються санкціонованим США АТ «НВО «Високоцизійні системи». Ці ракети, як стверджується, були запущені в рамках подальшого вторгнення росії в Україну», - зазначають у Мінфії США.

Також США вводять санкції проти «чиновників» у так званій «днр» - російських ставлеників, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України.

Так, до списку потрапив новий «прем'єр» так званої «днр» віталій хоценко, і «колишній прем'єр-міністр» недореспубліки олександр бородай.

Під санкціями опинилася російська пропагандистка тіна канделакі.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США оголосило про заборону імпорту російського золота.

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