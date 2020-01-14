США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Бывший чиновник Молдовы Владимир Плахотнюк и его семья теперь невъездные в США. Решение ввести визовые санкции против Плахотнюка обнародовал Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник в своем Twitter, передает УНН.
“Сегодня, я включаю в перечень бывшего чиновника Молдовы и олигарха Владимира Плахотнюка, за его участие в масштабной коррупции”, — заявил госсекретарь США.
Решение было принято из-за коррупционные действия Плахотнюка во время пребывания на государственной должности в Молдове. Эти действия “вредили верховенству права, значительно вредили независимости демократических учреждений Молдовы”, — говорится в заявлении Госдепа.
“Сегодняшнее решение посылает мощный сигнал, что Соединенные Штаты не будут терпеть коррупцию и поддерживают народ Молдовы в борьбе с ней. Государственный департамент продолжит использовать эти полномочия, чтобы продвигать привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и в мире”, — подчеркнул Помпео.
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Плахотнюка обвиняют в краже денег из банковской системы страны. В прошлом году, Молдова объявила его в международный розыск. Плахотнюк бежал из Молдовы после того, как его партия проиграла выборы. До своего бегства Плахотнюк и его союзники больше десятка лет контролировали СМИ, правоохранительные органы, правительственные и деловые учреждения в стране.