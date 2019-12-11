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У Молдові заявили, що олігарх-втікач Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні

У Молдові заявили, що олігарх-втікач Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Молдовський олігарх Володимир Плахотнюк попросив політичного притулку в США і в Україні, так як "хотів бути ближчим до Молдови". Про це заявив мер молдовського міста Бєльці, лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, передає УНН із посиланням на телеканал TV8.

Так, колишній лідер Демократичної партії подав клопотання про надання йому притулку не тільки у Сполучених Штатах Америки, а й в Україні, тому що він хотів бути ближчим до Республіки Молдова і тому, що він хотів мати можливість керувати діяльністю деяких депутатів, заявив Усатий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Молдовський політик, замах на якого попередила Україна, розповів про взаємини двох країн.

За словами мера міста Бєльці, запит про надання притулку колишнього демократичного лідера розглядається українською владою.

"Я запитав декого з українських служб, що означає те, що Влад Плахотнюк отримує політичний притулок в Україні. Він пояснив мені, що... Україна - це держава, яка нікого не екстрадує до Росії", - сказав Усатий.

Як повідомлялося раніше в УНН, в жовтні молдовська антикорупційна прокуратура оголосила в міжнародний розшук олігарха Володимира Плахотнюка.

У прокуратурі повідомили, що Володимир Плахотнюк звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ст. 243, п. 3б Кримінального кодексу Республіки Молдова - відмивання грошей, вчинене в дуже великих розмірах.

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