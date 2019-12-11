В Молдавии заявили, что беглый олигарх Плахотнюк попросил политическое убежище в Украине

Так, бывший лидер Демократической партии подал ходатайство о предоставлении ему убежища не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Украине, потому что он хотел быть ближе к Республике Молдова и потому, что он хотел иметь возможность руководить деятельностью некоторых депутатов, заявил Усатый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молдавский политик, покушение на которого предупредила Украина, рассказал о взаимоотношениях двух стран.

По словам мэра Бельцы, запрос о предоставлении бывшего демократического лидера рассматривается украинскими властями.

"Я спросил кое-кого из украинских служб, что означает, что Влад Плахотнюк получает политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что… Украина - это государство, которое никого не экстрадирует в Россию", - сказал Усатый.

Как сообщалось ранее в УНН, в октябре молдавская антикоррупционная прокуратура объявила в международный розыск олигарха Владимира Плахотнюка.

В прокуратуре сообщили, что Владимир Плахотнюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 243, п. 3б Уголовного кодекса Республики Молдова - отмывание денег, совершенное в очень крупных размерах.