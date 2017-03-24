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США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах

США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Власти США ввели санкции против 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах за причастность к разработке оружия массового уничтожения и ракетного оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Санкции США применяются на 2 года в отношении конкретных лиц и организаций, которые будут указаны в соответствующем федеральном реестре.

Так, 11 компаний попали под санкции из-за связи с ядерной программой Ирана. Это, в частности, компании и физические лица, которые в находятся в Китае, КНДР и Арабских Эмиратах.

Еще 19 юридических и физических лиц были наказаны санкциями за то, что передавали или получали из Ирана, Северной Кореи или Сирии товары, услуги или технологии, которые могли сделать материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения и ракетного оружия.

Следовательно, ни один Департамент или агентство правительства США не может покупать любые товары, услуги или технологии у указанных лиц, а также указанные организации не имеют права на любые программы помощи правительства США.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 21 марта рассматривала возможность введения санкций , которые могут отрезать КНДР от глобальной финансовой системы.

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