США ввели санкції проти компаній і людей у 10-ти країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Влада США запровадила санкції проти 30 іноземних юридичних і фізичних осіб у 10 країнах за причетність до розробки зброї масового знищення та ракетної зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу Держдепу США.
Санкції США застосовуються на 2 роки щодо конкретних осіб і організацій, які будуть зазначені у відповідному федеральному реєстрі.
Так, 11 компаній попали під санкції через зв'язки з ядерною програмою Ірану. Це, зокрема, компанії та фізичні особи, які в знаходяться в Китаї, КНДР та Арабських Еміратах.
Ще 19 юридичних і фізичних осіб були покарані санкціями за те, що передавали або отримували з Ірану, Північної Кореї чи Сирії товари, послуги або технології, що могли зробити матеріальний внесок в розробку зброї масового знищення та ракетної зброї.
Відтак, жоден Департамент або агентство уряду США не може купувати будь-які товари, послуги або технології з зазначених осіб, також зазначені організацій не мають права на будь-які програми допомоги уряду США.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 21 березня розглядала можливість введення санкцій, які можуть відрізати КНДР від глобальної фінансової системи.