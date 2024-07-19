США ввели санкции против руководителей российской группы хакеров CARR

США ввели санкции против двух руководителей киберпреступной группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR), которая осуществляет операции против объектов критической инфраструктуры по всему миру. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Детали

Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции против Юлии Панкратовой и Дениса Дегтяренко, двух членов российской хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) за их роль в кибероперациях против критической инфраструктуры США - говорится в заявлении ведомства.

Также в Минфине США подчеркивают, что фигуранты непосредственно руководят группировкой. Соответственно, Панкратова является лидером группы, а Дегтяренко - главным хакером.

В ведомстве объясняют, что деятельность CARR нацелена на критически важную инфраструктуру и "представляет неприемлемую угрозу для наших граждан и наших сообществ с потенциально опасными последствиями".

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Дополнение

С 2022 года CARR осуществляет DDoS-атаки в Украине, а также других западных странах. В конце 2023 года CARR начала проводить атаки на промышленные системы управления нескольких объектов критической инфраструктуры США и Европы.

В частности проводились манипуляции с оборудованием промышленных систем управления на объектах водоснабжения, гидроэнергетики, канализации и энергетики.

Напомним

Один из командующих НАТО Дидье Малетер предупредил, что безопасность почти 1 миллиарда человек в Европе и Северной Америке находится под угрозой. Все из-за попыток России найти уязвимость подводной инфраструктуры, ветровых электростанций, трубопроводов и силовых кабелей.