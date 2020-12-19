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США ввели новые санкции против Венесуэлы

Киев • УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух физических лиц и одной компании, которых власти США считают пособниками фальсификации результатов выборов в Венесуэле, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

США ввели новые санкции против Венесуэлы

В санкционный список была внесена венесуэльская компания Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., занимающаяся биометрическими технологиями. В Министерстве финансов США объяснили, что компания оказывала содействие режиму Мадуро в проведении парламентских выборов.

Также под санкции попали гражданин Аргентины и Италии Гильермо Карлос Сан-Агустин и венесуэлец Маркос Хавьера Мачадо Рекена, сотрудничавшие с Soluciones Biometricas.

Министр финансов США Стивен Мнучин завил, что “режим Мадуро, фальсифицирующий выборы, демонстрирует пренебрежение демократическими устремлениями венесуэльского народа”.

Напомним, что на прошедших 6 декабря выборах в парламент Венесуэлы большинство получили союзники Мадуро. Соединенные Штаты, Европейский Союз и более десяти стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Венесуэле, поскольку не считают их честными.

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