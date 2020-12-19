США ввели нові санкції проти Венесуели

У санкційний список була внесена венесуельська компанія Ex-Cle Soluciones Biometricas CA, що займається біометричними технологіями. У Міністерстві фінансів США пояснили, що компанія сприяла режиму Мадуро в проведенні парламентських виборів.

Також під санкції потрапили громадянин Аргентини та Італії Гільєрмо Карлос Сан-Агустін і венесуелець Маркос Хав’єра Мачадо Рекена, які співпрацювали з Soluciones Biometricas.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін завив, що “режим Мадуро, фальсифікуючи вибори, демонструє нехтування демократичними устремліннями венесуельського народу”.

Нагадаємо, що на виборах до парламенту Венесуели, що пройшли 6 грудня, більшість отримали союзники Мадуро. Сполучені Штати, Європейський Союз і більше десяти країн Латинської Америки заявили, що не визнають результати парламентських виборів у Венесуелі, оскільки не вважають їх чесними.