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США ввели новые санкции против российских судов, привлеченных к “Северному потоку-2”

Киев • УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов, привлеченных к строительству газопровода “Северный поток-2”. Об этом говорится на сайте Минфина США, пишет УНН.

США ввели новые санкции против российских судов, привлеченных к “Северному потоку-2”

Детали

Итак, под санкции попали МОРСПАС ( “Морская спасательная служба”), “Мортранссервис”, “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” и еще 13 российский судов, участвующих в строительстве трубопровода “Северный поток-2”.

Дополнительно

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода “Северный поток-2”.

Днем ранее администрация президента США Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток — 2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.

В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций против четырех судов: “Балтийский исследователь”, “Владислав Стрижов”, “Юрий Топчев” и “Академик Черский”. Также во ограничительные меры попали четыре компании.

США, Украина, Польша и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает “Северный поток — 2”, хотя в стране есть и немало его критиков.

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