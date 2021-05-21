США ввели новые санкции против российских судов, привлеченных к “Северному потоку-2”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и судов, привлеченных к строительству газопровода “Северный поток-2”. Об этом говорится на сайте Минфина США, пишет УНН.
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Итак, под санкции попали МОРСПАС ( “Морская спасательная служба”), “Мортранссервис”, “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” и еще 13 российский судов, участвующих в строительстве трубопровода “Северный поток-2”.
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Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 21 мая, приняла обращение к Конгрессу США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода “Северный поток-2”.
Днем ранее администрация президента США Джо Байдена ввела и сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию “национальными интересами”. Решение раскритиковал председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла “Северный поток — 2” “плохой идеей” и примером “вредного влияния России”, отметил Менендес.
В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций против четырех судов: “Балтийский исследователь”, “Владислав Стрижов”, “Юрий Топчев” и “Академик Черский”. Также во ограничительные меры попали четыре компании.
США, Украина, Польша и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает “Северный поток — 2”, хотя в стране есть и немало его критиков.